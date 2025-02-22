بلبلة في مطار بيروت.. وعضو في الكونغرس يعلّق!

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نشر عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري جو ويلسون صورة من مطار بيروت تظهر العلم الاميركي على الأرض. وكتب ويلسون عبر حسابه على منصة أكس "في مطار بيروت في لبنان الآن العلم الأميركي يطأه الناس على الأرض، مما يظهر عدم الاحترام"، مضيفاً أنه "منذ عام 2006، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 3 مليارات دولار".

وختم ويلسون منشوره كاتباً: "يجب أن نضع أميركا أولاً".

إشارة إلى أنّ هذه الصورة تعود إلى البلبلة التي حصلت في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت قبل يومين ما أدى الى وقوع إشكال وتلاسن مع إحدى الوافدات من الخارج.