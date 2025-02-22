living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول في "الحزب" يكشف: "الأوكسيجين كان ممتلئاً لحظة انتشال الجثامين"!

22
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد ياسر الموسوي معاون الامين العام لحزب الله السابق السيد هاشم صفي الدين، أن "السيد حسن نصرالله قضى نتيجة الضغط الكبير، وليس نتيجة أي جروح أصيب بها، وأن جسده كامل ولا يوجد فيه أي خدش".

وفي حديث لقناة "اللؤلوة" البحرينية، أوضح الموسوي أن "الفرق الصحية وصلت الى جثمان السيد صبيحة يوم السبت الذي تلا عملية الاغتيال، وبعد تأكيد خبر الاستشهاد عمت حالة من الضياع في صفوف الحزب، ولكن السيد هاشم صفي الدين استدرك الوضع وثبت الامور سريعاً.

وكشف الموسوي أن "السيد نصرالله تم دفنه وديعة سراً بعد ان تمت الصلاة عليه من قبل نجله جواد ومرافقيه فقط".

كما كشف أن "صفي الدين أعد كلمة فور استشهاد نصرالله ولا زالت موجودة، وانه كان غاضبا وحتى نبرة صوته في آخر لقاءاته كانت عالية"، مشيرا إلى أن "الأوكسيجين الذي كان معه كان ممتلئاً لحظة انتشال الجثامين، مما يعني أنه توفي فورًا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout