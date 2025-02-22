وعد محمود قاروت مفقودة!

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم السبت، بلاغ جاء فيه: "تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة وعد محمود قاروت (مواليد عام 2006، لبنانيّة) التي غادرت بتاريخ 18-2-2025 منزل ذويها الكائن في محلّة الغازية – صيدا، ولم تعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تُعاني من اضطرابات نفسيّة".



وأضاف البلاغ: "يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة التلّ في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 448303 – 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".