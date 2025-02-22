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يشهد لبنان إجراءات أمنية غير مسبوقة في ظل الاستعدادات لتشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وخليفته السيد هاشم صفي الدين. حيث رفع الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية نسبة جاهزيتها إلى 100% عقب اجتماع أمني رفيع في القصر الرئاسي بالامس.

وأعلنت السلطات عن خطة أمنية تشمل إغلاق مؤقت لمطار بيروت، بالإضافة إلى تدابير أمنية مشددة في المدينة الرياضية ببيروت حيث سيُقام التشييع. كما تم فرض إجراءات استثنائية لتنظيم حركة المرور وإغلاق بعض الطرقات وفرض قيود على وقوف السيارات في المناطق المحيطة.