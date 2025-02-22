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بيان صحفي: Betarabia تدعم نادي السلام زغرتا لكرة القدم

22
FEBRUARY
2025
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في إطار دعمها المستمر للرياضات المتنوعة وتعزيز دور الشباب في المجتمع، أعلنت مؤسسة Betarabia عن رعايتها لنادي السلام زغرتا لكرة القدم، وذلك إيمانًا منها بأهمية الرياضة في بناء الأجيال الجديدة، وإبعاد الشباب عن المخاطر المختلفة، وتعزيز الوحدة الوطنية عبر الرياضة، من خلال مبادراتها إلى تعزيز دور الرياضة في بناء المجتمعات ودفع الشباب نحو تطوير مواهبهم الرياضية.

وفي هذا السياق، قام وفد من نادي السلام زغرتا، برئاسة المونسنيور اسطفان فرنجية، بزيارة إلى النائب طوني فرنجيه في دارته في زغرتا، وذلك لشكره على جهوده في تأمين هذا الاتفاق بين النادي ومؤسسة Betarabia، التي أصبحت الراعي الرسمي للنادي في الموسم الرياضي الحالي.

وخلال الزيارة، أعرب المونسنيور فرنجية عن تقديره العميق لهذا الدعم، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية ستساهم بشكل كبير في تطوير الأنشطة الرياضية للنادي، وتمكينه من الاستمرار في أداء دوره في تنمية الشباب وتعزيز ثقافة الرياضة في المنطقة.

من جهته، رحّب النائب طوني فرنجيه بالوفد وأكد على أهمية دعم المواهب الرياضية الشابة، مشددًا على أن نادي السلام زغرتا يشكل جزءًا أساسيًا من هوية زغرتا وجميع محبيه. كما أكد استمراره في دعم الرياضة المحلية، إيمانًا منه بأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل هي وسيلة لتعزيز القيم الوطنية والتماسك الاجتماعي.

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