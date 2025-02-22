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ثلوج على ارتفاع 500 متر وحرارة منخفضة جدًا!

22
FEBRUARY
2025
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انحسر تساقط المطر والثلوج في الساعات الماضية، في عدد من المناطق اللبنانية، فيما غطّى الثلج الأبيض المناطق الجبلية الشمالية وسط صقيع ورياح شمالية باردة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم، غائماً إجمالاً وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ8 درجات، تهطل أمطار متفرقة وانفراجات واسعة خلال تلك الفترة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر.

ويتوقع أن تشتدّ الأمطار في الفترة المسائية في المناطق الشمالية حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس الـ 400 متر في تلك المناطق.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي قطبي المنشأ “آدم” ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصاً يومي السبت والأحد مع دخول الكتلة الأشد برودة حيث تلامس الثلوج 400 متر بخاصة شمال البلاد، ومن المتوقع أن يستمر تأثيره بموجة صقيع حتى يوم الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واستمرار سيطرة الكتلة الهوائية القطبية، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحياناً في الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 500 متر خاصة في تلك المناطق، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: غائم في الفترة الصباحية مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار خفيفة متفرقة وثلوج على ارتفاع 400 متر بخاصة شمال البلاد، تنحسر الامطار تدريجياً ابتداء من بعد الظهر و يتحوّل الطقس مساء إلى غائم جزئياً.

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