أسرار الصحف ليوم السبت 22 شباط 2025

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اللواء

شهدت التغذية بالتيار الكهربائي "الرسمي" تحسناً ملموساً، الأمر الذي يستدعي تنظيم عمل المولدات، تمهيداً لمرحلة الاستغناء عن هذه المولدات في المرحلة المقبلة.

لاقت إجراءات الدولة اللبنانية، على المستويات كافة ارتياحاً لدى الجهات المعنية بالتشييع يوم غد الأحد.

توقعت مصادر دبلوماسية لبنانية أن تنعكس إيجاباً على لبنان القرارات الأوروبية برفع العقوبات عن الطاقة والنقل والقطاع المصرفي.

على رغم أن الانتخابات البلدية والاختيارية بعد ثلاثة أشهر، والانتخابات النيابية بعد سنة وثلاثة أشهر، فإن معظم القوى السياسية بدأت تتحضَّر للانتخابات النيابية "وكأنها ستجرى غداً"، كما يقول أحد المراقبين.

الجمهورية

علم أنّ نائباً في المعارضة تلقّى عرضاً للعب دور وسطي في المرحلة المقبلة، لكنه رفض.

سجّل تراجع في العلاقة بين نائبين من تكتلين حليفين بعد خلاف حول إدارة الملف البلدي في مدينة محورية.

علم أنّ أحد المستشارين في وزارة خدماتية قدّم استقالته بعد خلاف مع الوزير حول آلية إدارة الملفات الاقتصادية.