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الجمهورية -

كل الأنظار مشدودة إلى التشييع الكبير الذي يُقيمه «حزب الله» يوم غد الأحد، لأمينَيه العامَّين الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، وما قد يحمله من رسائل في اتجاهات مختلفة داخلياً وخارجياً.

عشية التشييع، تكثفت التحضيرات الأمنية لمواكبة هذا الحدث، فترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً أمنياً عُرِضت فيه الأوضاع الأمنية في البلد، والترتيبات الأمنية المتخذة لمواكبة التشييع، وتقرّر أن تتخذ القوى الأمنية إجراءات وتدابير، أكّد وزير الداخلية أنّ هدفها المحافظة على الأمن والنظام وتأمين أمن المناسبة والمشاركين فيها وأمن كل المواطنين وتسهيل حركة السير». وتزامن ذلك مع إعلان اللجنة العليا لمراسم التشييع أنّ هذا التشييع سيكون «حدثاً استثنائياً لن ينساه العالم، وقد بلغنا أعلى درجات الجهوزية والاستعداد»، وتحديد البرنامج الرسمي للتشييع ليبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً، وهو مؤلف من 7 فقرات، على أن ينطلق من المدينة الرياضية إلى شارع قاسم سليماني وصولاً إلى شارع المرقد الشريف». وأفادت اللجنة بأنّه «ستُنشر شاشات لعرض المراسم في كل الطرقات، ويُمكن لمَن لم يصل للباحة القريبة أن يتابع عبرها».