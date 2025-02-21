حسن بزي: رغم كل هذا الحصار....هذا ما حققناه مع غادة عون

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غادة عون....

الاسبوع القادم بتطلع عالتقاعد بعد سنوات عديدة قضتها بترؤس النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،

منذ العام 2021 بدأنا في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام تقديم شكاوى أمامها ضد المصارف ورياض سلامة وشركة فوري وشركة أوبتيموم بهدف استرجاع أموال المودعين...

اتفقنا ببعض الأمور ، واختلفنا معها بأمور أخرى بشكل كبير ، وكتار اتهموها أنها أداة لعهد الرئيس ميشال عون، وكانوا يطلبوا منها ملاحقة جرائم إما مش من صلاحيتها، أو أصلاً بتت فيها، المهم من الاتهامات طمس حقيقة إنها عرّت الكثيرين :

خلت رياض سلامة يهرب ويتخبى منها،

خلت جماعة المصارف يعيشوا بقلق كبير وحجزتلهم أملاكهم هم ورياض سلامة ومنعت الجميع من السفر،

لاحقت مدير عام قوى الأمن الداخلي،

لاحقت كبار الضباط،

واجهت عشرات القضاة،

أصابت مرات و قد تكون أخطأت مرات ولكنها امرأة تخلى الجميع عنها من مجلس القضاء الأعلى الى مؤامرة الميقاتي ضدها مع وزير داخليته محمد بسام المولوي، الى منع الأجهزة الأمنية من تنفيذ إشاراتها، الى تواطؤ وسائل الاعلام المأجورة ضدها، الى الى الخ....

رغم كل هذا الحصار....

وصلنا نحن المدعون في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام في شكاوينا أمامها الى:

1- إحالة رياض سلامة في خمس ملفات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

2- إحالة 9 مصارف كبيرة أمام القاضي نفسه في عدة ملفات.

3- إحالة الحاكم الحالي وسيم متصوري في ملفين.

4- إحالة أنطوان توفيق سلامة شقيق رياض في ملفي شركة أوبتيموم وفوري.

5- إحالة رجا أبو عسلة في ملف شركة أوبتيموم.

قيمة هده الشكاوى قاربت العشرين مليار دولار أميركي تم نهبها وسرقتها وتحويلها للخارج لمصلحة النافدين الكبار.

كل هذه الشكاوى تتعلق بالاثراء غير المشروع وتبييض الاموال ومخالفة قانون رفع السرية المصرفية ومخالفة قانون النقد والتسليف والاحتيال واساءة الأمانة والتزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة الاهمال الوظيفي .

طبعاً لم نتعلم التطبيل، ولكنها كلمة حق أقولها بعد تركها وتقاعدها وليس أثناء فترة وظيفتها.

أعطونا جرأة غادة عون ونظافة كفها في القضاء وعندها قد نبني دولة عادلة.