قوى الامن نعمم صورة المفقودة "بدرية"...هل من شاهدها؟

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بيانًا أفادت فيه بأنها، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم صورة المفقودة بدرية علي توفيق (مواليد 1998، لبنانية).

وأوضحت المديرية أن المفقودة غادرت منزلها الكائن في محلة عين الذهب – عكار بتاريخ 1 تشرين الأول 2024 إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.

ودعت المديرية كل من شاهدها أو لديه أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، إلى الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 470043-06، للإدلاء بأي معلومات قد تساعد في العثور عليها.