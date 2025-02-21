رئيس الجمهورية تلقى دعوة من الرئيس المصري للمشاركة في القمة العربية غير العادية في القاهرة واستقبل وفدا من حاصبيا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، سفير مصر علاء موسى، الذي سلمه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة الرئيس عون للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي ستنعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل للبحث في القضية الفلسطينية.

ومما جاء في الرسالة: "في ضوء التطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها منطقتنا العربية، والتي تستدعي التشاور وتنسيق المواقف بين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، للاتفاق على السبل المثلى لحماية المصالح العربية وصون الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وصولا إلى تحقيق المبتغى العادل بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية...

يطيب لي أن أدعو فخامتكم للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 4 مارس 2025 في القاهرة...

وإنني أؤكد أن مشاركتكم سيكون لها عظيم الأثر في تحقيق التضامن العربي المنشود والتوافق على مقاربة عربية شاملة للتعامل مع التحديات الراهنة غير المسبوقة".

وفد منطقة حاصبيا

وكان الرئيس عون استقبل أيضا وفدا من منطقة حاصبيا برئاسة الوزير السابق أنور الخليل، جاء مهنئا رئيس الجمهورية بانتخابه.

وقال الرئيس عون أمام الوفد: "آن الأوان ليحكم الجميع لغة العقل ولغة المصلحة العامة، وانتهاز الفرص الكثيرة المتاحة لنا، يجب أن نبرهن لأنفسنا وللعالم أجمع أنه بات لدينا فكر الدولة ومخطط لبناء دولة".

أضاف: "لدى لبنان ثروات فكرية كبيرة، وهي حتى أهم من الثروة الطبيعية التي قد تزول مع الوقت، لكن الثروة الفكرية تجدد نفسها".

وتابع رئيس الجمهورية: "إن اللبنانيين في بلدان الاغتراب يساهمون بفعالية في ازدهار هذه البلدان، وهم قادرون على أن يفعلوا لوطنهم ما يفعلونه في الخارج، وعلى الاستثمار فيه، وذلك اذا وفرنا لهم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي".

في مستهل اللقاء، ألقى الخليل كلمة قال فيها: "اليوم، نسجل لفخامتكم زيارتنا الثانية كوفد من أبناء قضاء حاصبيا والعرقوب ومشايخها الاجلاء، الزيارة الأولى كانت في 8/10/2019 بصفتكم قائدا للجيش، وعبرنا حينها عن ايماننا المطلق بكم كرجل دولة، اثبتت تجربته في المؤسسة العسكرية اهليته لقيادة البلاد. وقبل نحو سنتين من انتهاء ولاية العهد السابق، قلنا جهارا إننا لا نرى غير قائد الجيش رئيسا للبلاد، نظرا لحاجة لبنان الى رجال دولة في الحكم، رجال دولة يعطون البلاد ولا يأخذون منها، يعززون دور المؤسسات الدستورية ويحترمون مندرجات الدستور".

أضاف: "جئنا اليوم لنهنئكم فخامة الرئيس ونهنىء لبنان وشعبه بوصول شخصية فتحت للوطن آمالا كنا قد فقدناها، وثقة كادت أن تندثر. جئنا نحمل معنا لكم تحيات أبناء قضاء حاصبيا من اعلى نقطة من بلدتي شبعا وكفرشوبا ومزارعهما المحتلة الى بلدتي كوكبا والدلافة، مرورا ببلدة حاصبيا والقرى المحيطة لنجدد امامكم، مرة أخرى، ثقتنا بكم وبعهدكم، فمن نجح في تثبيت الهوية الوطنية للجيش اللبناني ونجح في ضمان الامن والاستقرار الداخلي الذي هو أساس كل استقرار، ومن يخوض اليوم معركة استعادة ما تبقى من ارض محتلة واستعادة اسرانا البواسل، هو قادر على خوض معركة بناء المؤسسات الدستورية وإعادة ثقة الناس بها وبوطنهم، فتعود للناس حقوقهم وتشعر بنعمة الدولة العادلة. جئنا نحمل اليكم بعضا من هواء الجنوب الذي تعرفه جيدا، وأنت ابن إحدى بلداته الكريمة العيشية، تعرفه ضابطا يحرس الحدود في مواجهة عدو غادر ماكر لا يرحم".

وتابع: "نشد على أياديكم في معركة استعادة السيادة وصونها، وأنت الأعلم بما تعنيه كل حبة تراب لأبناء الجنوب الأبي. وأتمنى لفخامتكم باسم الجميع، التوفيق والنجاح في تحقيق آمال اللبنانيين في الوحدة وتعزيز الثقة بين أبناء شعبنا الواحد وتوسيع مساحات اللقاء تحت سقف الدستور وبما يعزز وحدتنا الوطنية. وختاماً، لقد قلت امام الوفد في 8/10/2019 ما حرفيته: "ما في جيش وقف شعبو معو الا ما بقي واقف على اجريه. وما في جيش وقف شعبو ضده الا وانهار"، ونحن نقول لك اليوم: ما في حكم وقف شعبو معو إلا وحقق معجزات".

ثم تحدث الشيخ راغب سليقا فقال: "إن الله حقق الطلبات والدعوات بوصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة".

وأشاد بـ"مزايا رئيس الجمهورية وصفاته وأهدافه التي اعلن عنها في خطاب القسم"، داعيا إياه الى "اشهار سيف الحق والعدالة، كما عرفناكم في مؤسستكم العسكرية، لاقتلاع المحسوبيات والعنعنات المتلبسة بالطائفية والحزبية لاعادة الهيبة والكرامة لدولتنا ومؤسساتها الرسمية".

وتحدث رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، منوها بـ"مناقبية الرئيس عون وأخلاقه العالية، اللتين تعطيان الامل لنا جميعا بمستقبل أفضل".

بدوره، تحدث رئيس بلدية شبعا محمد صعب عن "الآمال المعلقة اليوم على رئيس الجمهورية"، وقال: "جميع اللبنانيين يتوقعون خيرا من عهده لمستقبل لبنان".

ثم قال الشيخ وسام سليقا مستشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى: "ما يميز المجتمع اللبناني هو القيم التي بني عليها من قبول الآخر، والتسامح، والأخلاق، وتمنى لرئيس الجمهورية التوفيق في مسؤولياته وحفظ المجتمع اللبناني على القيم التي بني عليها".