صحيفة "اللواء" تعتذر... ما السبب؟

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أعلنت رئاسة التحرير في "اللواء" في بيان انها "تود توضيح ملاحظات تتعلق بالتقرير المنشور في الجريدة الجمعة، حول عقوبات أميركية على عدد من السياسيين في طريقها إلى لبنان"، وقالت: "ان التقرير تم تحويله إلى قسم المعلومات والتوثيق للحفظ وليس للنشر وعملية النشر حصلت نتيجة خطأ تقني بين الأقسام المعنية وبسبب هذا الخطأ التقني لم يمر التقرير على مسؤول التحرير في قسم المحليات، ولم يطلع عليه أحد من المعنيين بالتحرير. فقد تبين ان هذا التقرير غير مسند بوثائق ومعلومات موثوقة، وفبركته إلى أعوام خلتْ ، الأمر الذي طرح أسئلة عدة حول الجهة، المحلية أو الخارجية، التي كانت وراء فبركة هذا التقرير للنيل من بعض الشخصيات الكبيرة والمهمة الواردة".



ختمت:" لذلك، تعتذر اللواء من الشخصيات التي وردت أسماؤها في التقرير، والتي تكن للعديد منهم كل التقدير والاحترام، وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع، ورئيس المردة الوزير سليمان فرنجيه واللواء عباس ابراهيم ، مؤكدة عدم وجود نية متعمدة للإساءة لأحد منهم".