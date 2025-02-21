بالصورة- تسبّب بوفاة أحد الأشخاص!

A + A -

صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة: م. م (مجهول باقي الهويّة) لتسبّبه بوفاة أحد الأشخاص إثر حادث تصادم درّاجتيهما الآليّتَين، حصل قُرابة السّاعة 21,00 من تاريخ 18-2-2025، في بلدة عرمون/ الطريق العام، بالقرب من مستشفى الشّفاء التّخصصي، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة ممن لديه أيّة معلومات عنه، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 818503-05، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علماً أنّ أي مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة تُفيد التّحقيق يبقى اسمه طي الكتمان، وفقاً للقانون.