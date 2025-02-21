زهران: "عودة المواجهات في المدى القريب أو البعيد حتمية"!

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كشف الإعلامي سالم زهران في حديث إذاعي أنّه "سواء كانت إسرائيل في سبع أو خمس نقاط فهذا احتلال والعدو يحاول من خلال احتلاله طمأنة المستوطنين الرافضين للعودة."

وقال زهران إنّ "بقاء الجيش الإسرائيلي في هذه النقاط لا يعطيه أيّة امتيازات عسكرية جديدة والمتضرر الأول من بقائه هو عهد الرئيس جوزاف عون الذي يتفاءل به اللبنانيون كثيرًا."

وأكمل: "عودة المواجهات في المدى القريب أو البعيد حتمية طالما هناك احتلال إسرائيلي، فأهل الأرض لن يقبلوا بالاحتلال والتجربة تشهد."

وكشف أن "الشيخ نعيم قاسم سيحدد في خطاب الأحد كيفيّة التعامل مع الاحتلال وانتهاكات الإتفاقية المتكررة".

وأردف يقول: "لم ننتصر دبلوماسيًا ولو لمرة واحدة في تاريخ صراعنا مع العدو الإسرائيلي ولذلك الإتكال على الدبلوماسية هذه المرة قد يكون غير مجدٍ!"

وختم: "لديّ الثقة الكاملة بالجيش اللبناني وهو ينفّذ أوامر السلطة السياسية التي عليها تحديد كيفية المواجهة مع العدو."