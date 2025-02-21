الكتلة الأشد برودة تصل نهاية الأسبوع.. الثلوج تلامس الـ400 متر والصقيع مستمر حتى هذا اليوم!

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وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما إجمالا وانخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات، تهطل أمطار متفرقة وانفراجات واسعة خلال تلك الفترة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر. يتوقع ان تشتد الامطار في الفترة المسائية في المناطق الشمالية حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس ال 400 متر في تلك المناطق، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية بسبب تكون الجليد و تساقط الثلوج. ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي قطبي المنشأ "آدم" ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا يومي السبت والأحد مع دخول الكتلة الأشد برودة حيث تلامس الثلوج 400 متر بخاصة شمال البلاد، ومن المتوقع أن يستمر تأثيره بموجة صقيع حتى يوم الثلثاء.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد و تراكم الثلوج على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 700 متر اعتبارا من ليل الجمعة/السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، بين 8 و19 في طرابلس وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وثلوج خفيفة إعتبارا من ارتفاع 1000 متر في المناطق الشمالية، و يتدنى مستوى الثلج مع تدني درجات الحرارة حيث تلامس ال 700 متر في تلك المناطق. كما يتكون الضباب كثيف على المرتفعات.

السبت:

غائم إجمالا وانخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات، تهطل أمطار متفرقة وانفراجات واسعة خلال تلك الفترة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر. يتوقع ان تشتد الامطار في الفترة المسائية في المناطق الشمالية حيث يتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس ال 400 متر في تلك المناطق، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية بسبب تكون الجليد و تساقط الثلوج. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الأحد:

غائم إجمالا مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة واستمرار سيطرة الكتلة الهوائية القطبية، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا في الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 500 متر خاصة في تلك المناطق، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين:

غائم في الفترة الصباحية مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول امطار خفيفة متفرقة وثلوج على ارتفاع 400 متر بخاصة شمال البلاد، تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 12 درجة، فوق الجبال من 1 الى 4 درجات، في الداخل من 2 الى 7 درجات.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، تنشط احيانا، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,16

-ساعة غروب الشمس: 17,28