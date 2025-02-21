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نصف مليار يورو للبنان من المفوضية الأوروبية.. بشروط؟!

21
FEBRUARY
2025
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أشارت مفوضة الإتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا (Dubravka Suica) إلى أنَّ "كان الاجتماع مع الرئيس جوزاف عون ناجحًا وتحدثنا عن التحول السياسي والإصلاحات ووقف إطلاق النار ودعم الجيش".

وبعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا أكّدت مفوضة الإتحاد الأوروبي، أنَّ "سيتم تخصيص نصف مليار يورو للبنان اذا التزم بالشروط".

وتابعت، "إضافة الى حزمة مليار يورو التي كانت خُصصت للبنان سيتم تخصيص نصف مليار دولار اضافي ولكن هذا الأمر سيتوقف على شروط وهي اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وشدّدت مفوضة الإتحاد الاوروبي في منطقة المتوسط على أنَّ "المفوضية والاتحاد الاوروبي يدعمان الرئيس عون والحكومة الجديدة للبنان".

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