الجيش الاسرائيلي: جثة سلمتها حماس لا تعود لأي رهينة

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن إحدى الجثث التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لا تعود لأي من الرهائن المحتجزين في غزة، واتهم الحركة ب"انتهاك وقف إطلاق النار" الهش بالفعل.

وذكر أنه "تم التأكد من أن جثتين تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر أربع سنوات أرييل، بينما لم يتم التعرف على جثة ثالثة كان من المفترض أن تكون لوالدتهما شيري".

أضاف :"أن الجثة لا تخص أي رهينة آخر ولا تزال مجهولة".

وقال في بيان، نقلتع وكالة "رويترز" : "هذا انتهاك شديد الخطورة من جانب منظمة حماس الإرهابية التي من المفترض بموجب الاتفاق أن تعيد أربعة رهائن متوفين"، وطالب ب"إعادة شيري وجميع الرهائن".