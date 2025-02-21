زيارات ديبلوماسية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على صعيد الزيارات الديبلوماسية، بدأت المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا زيارة للبنان في أول مهمّة لها في الشرق الأوسط.

وأشار بيان للاتحاد الاوروبي إلى أنّ «الزيارة تأتي كتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي للزخم السياسي الجديد في لبنان، وهو فرصة سانحة لجميع اللبنانيين لتشارك المستقبل الوطني نفسه كجزء من مصير لبناني مشترك وسلمي ومزدهر.

ويواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان وشعبه. وستشكّل زيارة المفوضة أيضاً فرصة لدفع المشاورات الواسعة النطاق بشأن الميثاق الجديد للمتوسط».



وذكر البيان أنّ شويتزا ستلتقي رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية يوسف رجّي. وستناقش معهم «أولويات تنفيذ حزمة دعم الاتحاد الأوروبي، ولا سيما منها دعمه لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحكومية الأساسية، وتعافي البلاد».

كذلك يزور وفد من الكونغرس الأميركي، يضمّ السيناتور داريل عيسى وعدداً من الشخصيات، غداً بيروت للقاء المسؤولين الكبار والبحث معهم في التطورات العسكرية والأمنية وتطبيق القرار 1701 وتدعيم اتفاق الهدنة. فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا السياسية والديبلوماسية.



