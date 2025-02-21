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عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 شباط 2025

21
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الأخبار: المقاومة تنجز التبادل السابع... وخطة الإعمار المصرية مرفوضة أميركيًا
في وادع السيد

 

 

 

الجمهورية: بعد الثقة... ضغط للإنسحاب والإعمار
أسبوع دبلوماسي في السعودية

 

 



الديار: «اسرائيل» تقيم منطقة عازلة وواشنطن تضغط «لنزع السلاح»
مخاوف أوروبية من «دفتر شروط» اميركي يؤدي لاضطرابات

 

 

 

اللواء: إعادة الإعمار على الطاولة.. والبنك الدولي لتأسيس الصندوق والإنفاق الشفَّاف
عون لملاحقة الفاسدين.. والإحتلال على خروقاته.. والأنظار على مشاركات الأحد

 

 

 

البناء: حافلات مفخخة في تل أبيب بعضها انفجر وبعضها مُعدّ للتفجير… والردّ في الضفة / انتفاضة المسافرين في مطار بيروت دفاعاً عن حقهم برفع صور السيد نصرالله / حملة شائعات لمحاصرة التشييع وزرع الفتن والردّ بنفي بطريركيّ ودعوة اشتراكيّة

 

 

 


?l'orient le jour: Le plan arabe pour Gaza, une alternative à celui de Trump 

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: انفجارات تطال حافلات في إسرائيل... ونتنياهو يرد بعملية «مكثفة» في الضفة

 

 

 

الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية: استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته
إطلاق عجلة العمل وجولات خارجية بعد الثقة بالحكومة

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