عناوين الصحف ليوم الجمعة 21 شباط 2025

الأخبار: المقاومة تنجز التبادل السابع... وخطة الإعمار المصرية مرفوضة أميركيًا
في وادع السيد
الجمهورية: بعد الثقة... ضغط للإنسحاب والإعمار
أسبوع دبلوماسي في السعودية
الديار: «اسرائيل» تقيم منطقة عازلة وواشنطن تضغط «لنزع السلاح»
مخاوف أوروبية من «دفتر شروط» اميركي يؤدي لاضطرابات
اللواء: إعادة الإعمار على الطاولة.. والبنك الدولي لتأسيس الصندوق والإنفاق الشفَّاف
عون لملاحقة الفاسدين.. والإحتلال على خروقاته.. والأنظار على مشاركات الأحد
البناء: حافلات مفخخة في تل أبيب بعضها انفجر وبعضها مُعدّ للتفجير… والردّ في الضفة / انتفاضة المسافرين في مطار بيروت دفاعاً عن حقهم برفع صور السيد نصرالله / حملة شائعات لمحاصرة التشييع وزرع الفتن والردّ بنفي بطريركيّ ودعوة اشتراكيّة
?l'orient le jour: Le plan arabe pour Gaza, une alternative à celui de Trump
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: انفجارات تطال حافلات في إسرائيل... ونتنياهو يرد بعملية «مكثفة» في الضفة
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية: استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته
إطلاق عجلة العمل وجولات خارجية بعد الثقة بالحكومة