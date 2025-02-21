تقرير أممي: ربع السوريين عاطلون عن العمل

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الشرق الأوسط السعودية: نيويورك-

أورد تقرير أممي، يوم أمس الخميس، أن واحداً من كل أربعة سوريين عاطل عن العمل، و3 من كل 4 أشخاص في سوريا يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وأضاف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الصراع في سوريا تسبب في خسارة نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي على مدار 14 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السوري لن يستعيد مستوياته قبل عام 2080، وفقاً لمعدلات النمو الحالية، مضيفاً أن سوريا تحتاج إلى استثمارات اقتصادية بقيمة 36 مليار دولار في 10 سنوات للوصول إلى مستويات النمو المطلوبة.

ولفت التقرير النظر إلى أن 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم المأوى بعد تدمير ثلث وحدات الإسكان أو تضررها بشدة، وأن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر.

وعن مشكلة الطاقة، أفاد التقرير بأن إنتاج الطاقة في سوريا انخفض 80 في المائة مع تضرر أكثر من 70 في المائة من محطات الطاقة وخطوط النقل.



