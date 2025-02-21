غارات إسرائيلية تستهدف نقاط عبور غير رسمية بين سوريا ولبنان

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: "تل أبيب"-

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء امس الخميس أنه هاجم نقاط عبور على الحدود اللبنانية السورية تستخدمها "جماعة" حزب الله في محاولات تهريب الأسلحة إلى لبنان.

وقال الجيش إن أنشطة حزب الله تشكل «انتهاكا صارخا» لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أنه يواصل العمل على «إزالة أي تهديد» وسيعمل على منع أي محاولة من جانب حزب الله لإعادة بناء قواته.

وكانت ترددت معلومات عن أن طائرة إسرائيلية نفذت هجمات على المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان، واستهدفت معابر غير شرعية بين البلدين من جهة وادي خالد وريف حمص الغربي.