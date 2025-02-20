تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من هذا الموعد!

A + A -

أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً ب"تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 22/02/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 25/02/2025 الساعة صفر.

يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

ج - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.

وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".