ابتداءً من هذا اليوم… مرقد نصر الله يفتح أبوابه للزوار!

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أكد منسق اللجنة العليا لمراسم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، علي ضاهر، اليوم الخميس، أن “الاستعدادات لمراسم التشييع تكتمل بحلول يوم الجمعة”.

وأكد ضاهر، في حديث لوكالة “يونيوز”، أن “هناك تعاونًا وتنسيقًا بين لجان مراسم التشييع والسلطات الأمنية اللبنانية لإدارة الحشود والطرق والمعابر الواصلة إلى بيروت”.

وأشار إلى أن “أبواب مرقد الشهيد نصر الله في العاصمة بيروت ستُفتح للزوار بدءًا من يوم الاثنين القادم”.

ويذكر أنه تحت شعار “إنَّا على العهد”، يضع حزب الله اللمسات الأخيرة لمراسم حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، الواحدة بعد ظهر الأحد 23 شباط الجاري، في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

ومن المتوقع أن يكون التشييع مهيبًا وستحضره وفود رسمية وشعبية من 79 دولة.