العاصفة الوهمية: فشل ذريع للأرصاد الجوية!

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مع مرور اليوم الأوّل من العاصفة المزعومة، يبدو أنّها ستقتصر فقط على موجة صقيع في نهاية هذا الأسبوع وبداية المقبل.

وتبيّن أنّ التضخيم الإعلامي حول هذه العاصفة المرتقبة وكلّ ما ترافق معه من تهويل هو في غير مكانه.

وكانت قد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي قطبي المنشأ بدءًا من الخميس، أطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم "آدم" " Adam" ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة تؤدي الى إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا يومي السبت والأحد مع دخول الكتلة الأشد برودة، حيث تلامس الثلوج ارتفاع الـ400 متر شمال البلاد، ومن المتوقع أن يستمر تأثيره بموجة صقيع حتى يوم الثلاثاء.