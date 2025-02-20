غادة عون: بدهن يغطوا الفاسد يسرقوا المواطنين ينهبوا اموالهم في المصارف وما حدا يحاسبهم

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كتبت القاضية غادة عون:

‏"حذر مصدر قضائي من إمكانية إقدام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على اتخاذ أي قرار يضر بسمعة لبنان ويخلط بعض الأوراق قبل إحالتها على التقاعد في الأول من آذار ، ليخلفها بالإنابة القاضي سامي صادر، المحامي العام الاستئنافي كونه الأعلى درجة. ويُعتبر هذا الإجراء تدبيرًا حكميًا وليس جزءًا من التشكيلات القضائية

المنتظرة"

نقلا عن جريدة النهار

.يا عيب الشوم بدهن يغطوا الفاسد يسرقوا المواطنين ينهبوا اموالهم في المصارف وما حدا يحاسبهم

وبدهم بكل وقاحة يمنعوا القاضي الادمي يعمل شغلو .معقول الشر والعهر الفساد الى هذا الحد.هل تغير الوضع فعلا مع النظام الجديد.ارجو ذلك لان هذا يستلزم ردة فعل صارمة من رئيس الجمهورية ورئيس،الحكومة لمنع هذا التعدي الصارخ على قاض يحاول جاهدا حماية حقوق

الناس واموالهم

والمضحك المبكي يخيل الينا من هذا الخبر وكان سمعة لبنان في الخارج ذهب مش عارفين انو وضعنا على اللائحة الرمادية وانو ولا دولة عم تقبل تعطينا قروض

ليش برأيكم؟ مش لانو ما في محاسبة .فساد ووقاحة بلا حدود

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