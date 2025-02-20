آية إبراهيم بداح غادت ولم تَعُد..!

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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: آية إبراهيم بداح (من مواليد عام 2006، لبنانيّة)".



وأكد أن المفقودة غادرت بتاريخ 17-2-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وختم البلاغ: "لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 541501 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".