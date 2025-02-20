الثلوج ستلامس ال ٣٠٠ متر في هذا اليوم.. اليكم تفاصيل العاصفة “آدم” للايام المقبلة

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بدأ لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تدريجياً يتأثر منذ بعد ظهر أمس بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم ” آدم” ” Adam” ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ومن المتوقع ان يشتدّ تأثيره اعتباراً من صباح يوم السبت مع دخول الكتلة الأشد برودة حيث تشتدّ غزارة الأمطار ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس يوم الأحد ارتفاع ال ٣٠٠ متر خاصة شمال البلاد، ويستمر تأثيره حتى الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجياً.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد و تراكم الثلوج على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو ١٠٠٠متر اعتباراً من ليل الجمعة/السبت .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس:

غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات، تنشط الرياح وتصل سرعتها ال ٧٠ كم/س خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ، يتوقع حدوث انفراجات خلال الليل.

-الجمعة:

غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة مع انفراجات واسعة خلال النهار، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم وتشتدّ غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة كما يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع دخول الكتلة الشديدة البرودة ليلامس ال ٨٠٠ متر فجر السبت لذا يرجى التحذير من التراكمات الثلجية وتوخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية.

– *السبت:*

غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٦٥ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق وتلامس خلال الليل ال ٤٠٠ متر خاصة شمال البلاد، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج الكثيف.