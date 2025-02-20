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موقف حزب الله من إبقاء إسرائيل على احتلالها؟

20
FEBRUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في وقت تُثار فيه تساؤلات حول موقف «حزب الله» من إبقاء إسرائيل على احتلالها للنقاط الخمس في الجانب اللبناني، وما يمكن أن يُقدِم عليه حيال ذلك، كشف مطلعون على موقف الحزب لـ«الجمهورية» أنّه يدعم موقف السلطة السياسية، وقرار الحزب حالياً، هو إعطاء الفسحة الزمنية التي تتطلبها الجهود الديبلوماسية التي تقودها الدولة اللبنانية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، على رغم من أنّه يشك في أن تتمكّن الديبلوماسية من إتمام هذا الأمر.

وبحسب هؤلاء المطلعين فإنّ «أولوية الحزب في هذه المرحلة منصبّة على تمرير تشييع أمينه العام السيد حسن نصرالله ورئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، تُضاف إلى ذلك أولوية احتواء آثار العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار، وكذلك إعادة تنظيم وتكوين بنيته الحزبية والتنظيمية وتصويب الاختلالات الكبرى التي تعرّض لها خلال العدوان، وهذا الأمر قد يتطلب وقتاً ليس بالقصير».


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