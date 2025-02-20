لبنان: استمرار الاحتلال ستكون له نتائج سلبية على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701

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الأنباء الكويتية: كانت طويت صفحة الاحتلال للقرى والبلدات الجنوبية، وبقيت المواقع الخمسة المحتلة عالقة، وستبقى محور البحث والاتصالات خلال الفترة المقبلة، وسط إصرار لبناني على اعتبار ان التحرير لم يكتمل قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «في حين لجأ الجانب اللبناني إلى الخيار الديبلوماسي، فإنه يتمسك بحقه في السعي إلى إنهاء الاحتلال، سواء من خلال التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، أو عبر الاتصالات مع الدول القادرة على ممارسة الضغوط على إسرائيل لتحقيق الانسحاب.

وهذا ما أكد عليه اللقاء الرئاسي اللبناني الذي عقد في القصر الجمهوري مواكبة لمسار الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني في القرى الحدودية، والذي كان موضع تقدير دولي، سواء لجهة سرعة الانتشار والسيطرة على الأرض، أو لجهة تأمين دخول المدنيين إلى قراهم لتفقد المنازل التي تحولت إلى أكوام من الركام، وغابت معالم هذه البلدات كليا».

وأضافت المصادر: «يتمسك لبنان بحقه في اعتماد كل الوسائل لفرض انسحاب العدو، ويؤكد في الوقت عينه ان استمرار الاحتلال ستكون له نتائج سلبية على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701. وتاليا فإن الحكومة اللبنانية لن تكون قادرة على تنفيذ مندرجات هذا القرار في ظل استمرار وجود الاحتلال على الاراضي اللبنانية، وخصوصا لجهة موضوع سيادة الدولة وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية».