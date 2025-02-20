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لا قيمة عسكرية أو أمنية لاستمرار الإحتلال

20
FEBRUARY
2025
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الأنباء الكويتية:  كانت طويت صفحة الاحتلال للقرى والبلدات الجنوبية، وبقيت المواقع الخمسة المحتلة عالقة، وستبقى محور البحث والاتصالات خلال الفترة المقبلة، وسط إصرار لبناني على اعتبار ان التحرير لم يكتمل قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

 

وأكدت مصادر مراقبة «انه لا قيمة عسكرية أو أمنية لاستمرار احتلال إسرائيل لهذه المواقع بحجة المراقبة مع وجود المسيرات والأقمار الاصطناعية».

 

ورأت انها «محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو لدفع المستوطنين إلى العودة إلى المستوطنات الشمالية الحدودية، والتي وفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية لا تتعلق بمحاذير أمنية، بقدر ما يرتبط بعضها بدوافع سياسية، وأخرى تخضع للمساومة وتحقيق مكتسبات حصل عليها النازحون من الشمال منذ اندلاع حرب الإسناد في الثامن من أكتوبر 2023».

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