أسرار الصحف ليوم الخميس 20 شباط 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر أمني خبير بقياس الحشود إن المساحة الممتدة من المدينة الرياضية إلى المرقد المقرّر لجثمان السيد حسن نصرالله والبالغة قرابة 200 ألف متر مربع سوف تتسع بمعدل 4 أشخاص في مسير المتر المربع الواحد لـ 800 ألف مشارك إذا أضيفت الى مع ما تم إعداده داخل المدينة الرياضية بين المدرجات وأرض الملعب لاستيعاب 200 ألف مشارك ما يعني أن رقم المليون المشارك سوف يكون قد اكتمل دون احتساب أي حشود تفيض عن مساحتي المسار الرسميّ ومكان تشييع السيد نصرالله.

كواليس

قال مصدر فلسطيني معنيّ بمتابعة مسار التفاوض حول المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن الخبراء الإسرائيليين يعلمون أن لا مكان للتذاكي في المفاوضات لأن الأمور محكومة بأحد خيارين وقف الحرب بلا مكاسب إسرائيلية إضافية حول مستقبل غزة مقابل الحصول على الأسرى الأحياء، أو خسارة الأسرى والتمسك بتحقيق مكاسب واحتمال العودة إلى الحرب.



اللواء: اسرار



لغز

يتجه أثرياء جنوبيون مُسحت قصورهم في قرى الحافة، إلى عدم العودة أو السعي لا إلى الإعمار، ولا إلى الترميم!

غمز

التحقت شخصيات مشهود لها في حقل اختصاصها، وكانت مطروحة للتوزير بعمل استشاري لترى وزارات خدماتية ومن تصنيفات أخرى..

همس

تحاول السلطات النقدية والمصرفية وضع تصور للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب من ضمن المطالب، الشروط بتحرير سعر صرف الدولار في المعاملات اللبنانية..