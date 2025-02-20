عناوين الصحف ليوم الخميس 20 شباط 2025

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الأخبار: العدو يكرّس حرية الحركة والإغتيال

إتفاق غزة... لا أفق لمرحلة ثانية

اللواء: عون لـ«والتز»: لانهاء الإحتلال الإسرائيلي في النقاط الخمس

دعم عربي متجدّد وتطمينات لبنانية للعرب.. ومصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار

النهار: لبنان يحذّر من تداعيات "شريط" المواقع الخمسة واشنطن تتعهد دعم حلّ المسائل العالقة ديبلوماسياً

الجمهورية: عون يطالب واشنطن بإنهاء الإحتلال

حسابات الحقبة اللبنانية الجديدة



البناء: غزة تسلّم اليوم 4 قتلى وغداً 6 أحياء من الأسرى… إلى مفاوضات المرحلة الثانية / عون ووالتز لإنجاز الانسحاب وفق الاتفاق… والاحتلال يوسّع اعتداءاته بعد المهلة / اكتمال التحضير ليوم 23… وبو صعب: مشاركة رسميّة… و«القومي»: لأوسع مشاركة

الديار: لبنان يترقب اليوم الكبير في 23 شباط...

سلام اختار وزراءه لجذب الاستثمارات الدولية... و100يوم لاقرار القوانين الاصلاحية

l'orient le jour: Au sein du Hezbollah, l’émergence de profondes scissions

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تتسلم غداً جثث 4 رهائن... ونتنياهو: سيكون «يوماً مؤلماً»

«سرايا القدس» أعلنت أنها ستسلم رفات أسير... والصليب الأحمر يدعو لمراعاة الخصوصية



الأنباء الكويتية: مواقف رئيس الجمهورية وتشديده على تفاهمات تعزز منطق الدولة وتريح الشارع

إصرار لبناني على الانسحاب الإسرائيلي الشامل وتطبيق القرار 1701