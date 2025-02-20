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الشرق الأوسط السعودية: لبنان يستعيد قراه الحدودية «محروقة»

20
FEBRUARY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: ثائر عباس-

استعاد لبنان القرى والبلدات الحدودية من الجيش الإسرائيلي، أرضاً محروقة، حيث أمعن في تدمير المنازل والمنشآت، ودمر مراكز الجيش اللبناني، مما ألزم الجنود اللبنانيين استخدام الدبابات والآليات للتنقل نهاراً، والمبيت ليلاً.

 

وكشف انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدان جنوب لبنان عن أنه أبقى على سبعة مواقع، رغم اعترافه بالبقاء في خمسة، ويبلغ أعمقها ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، حسبما أكدت مصادر أمنية واسعة الاطلاع.

 

وتقع أولى النقاط غير المصرح بها داخل بلدة كفركلا، وهي عبارة عن طريق يتراوح عمقه بين خمسة أمتار وصولاً إلى نحو 200 متر بجانب السياج الحدودي، في حين تقع النقطة الثانية (غير المعلنة) قرب بلدة الضهيرة الحدودية.

الشرق الأوسط
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