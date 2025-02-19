رئيس الحكومة استقبل مفتي عكار ووفدا من رابطة آل سلام وسفير بريطانيا

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، سفير بريطانيا هاميش كاول، الذي قال على الأثر: "كان لنا لقاء بناء مع دولة الرئيس بحثنا خلاله في مختلف المواضيع والتحديات التي يواجهها لبنان، وكلنا تفاؤل بأن الحكومة الجديدة تمثل فرصة للتغيير والإصلاح"، وهناك استعداد كبير من قبل أصدقاء لبنان، وبريطانيا خصوصا، لمساعدة الحكومة الجديدة في هذا المسار".

مفتي عكار

واستقبل الرئيس سلام مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد.

بعد اللقاء، قال المفتي زكريا: "تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس سلام لتهنئته والدعاء له بالتوفيق في هذه المرحلة الصعبة والعصيبة، وبحثنا معه في الشؤون الوطنية والمحلية ومواضيع تخص منطقة عكار، ولمسنا كل التجاوب في ما يخص القضايا الإنمائية وإنصاف عكار، ونتمنى له وللحكومة الجديدة كل التوفيق في عهد الرئيس جوزاف عون".

رابطة آل سلام

كما التقى رئيس الحكومة وفدا من رابطة آل سلام برئاسة الدكتور يوسف سلام.

وأعلنت الرابطة في بيان، أنها "أتت لتهنئة الرئيس سلام"، متمنية له "التوفيق ليتمكن من تحمل مسؤولياته"، مشيرة إلى أنها "فخورة بكونه الرجل المناسب في المكان المناسب".

وأكدت تأييدها "كل الخطوات التي يتخذها لرفعة الوطن"، داعية الجميع إلى "التعاون معه للوصول إلى بناء الوطن".