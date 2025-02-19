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قوى الامن عممت توجيهات وإرشادات للمواطنين مع وصول المنخفض الجويّ

19
FEBRUARY
2025
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صـدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "بناء على نشرة أحوال الطّقس الصّادرة عن “مصلحة الأرصاد الجويّة في المُديريّة العامّة للطيران المدني”، سيتأثّر لبنان اعتبارًا من بعد ظهر يوم الأربعاء 19-02-2025 بمنخفض جويّ قطبيّ المنشأ مصحوب بكتل هوائيّة باردة ستؤدّي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ومن المُتوقّع أن يشتدّ تأثيره اعتبارًا من صباح السّبت القادم حيث ستزداد حدّة غزارة الأمطار، وتتساقط الثّلوج لتُلامس يوم الأحد ارتفاع /300/ م، بخاصّة في مناطق الشّمال. يستمرّ تأثير هذا المُنخفض حتى فجر الثّلاثاء المُقبل، حيث ينحسر تدريجيًّا.

 وعليه، فإن قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي على جهوزيّة تامّة لتقديم المساعدة للمواطنين عند اللّزوم، بما توافر من إمكانات.

وتدعو هذه المديرية العامّة المقيمين في المناطق الجبلية إلى اتّباع الإرشادات الوقائية التالية لضمان سلامتهم خلال هذه العاصفة:

  •  متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام
  •  تأمين وسائل التدفئة (المازوت أو الحطب)
  •  تجنب مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية
  •  عدم ترك وسائل التدفئة على نظام “اللهب المكشوف” مشتعلة أثناء النوم أو عند ترك المنزل.

إرشادات للسلامة العامة أثناء القيادة:

  •  تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا في الحالات الضرورية
  •  إجراء فحص شامل للسيارة، بما في ذلك الإطارات، وماسحات الزّجاج، والإنارة، والبطارية،…
  •  الامتناع عن القيادة تحت تأثير الكحول
  •  عدم القيادة بسرعة أو بتهور
  •  التأكد من توافر السلاسل المعدنية وأدوات الطوارئ مثل الإطارات الاحتياطية، والأدوية، ووسائل الاتصال.

إرشادات لسكّان الساحل:

  •  تجنب التواجد بالقرب من مكسر الأمواج والألواح الإعلانية
  •  عدم محاولة المرور على طرق مغمورة بالمياه

أسس التعامل مع وسائل التدفئة:

  •  تنظيف الحرّاقات بانتظام
  • التأكد من سلامة المدافئ الكهربائية والغازية
  •  تهوية المنازل باستمرار عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز.

وفي حال حصول أي طارئ، يُرجى من المواطنين الاتّصال على الرقم 112، أو على رقم المديرية العامة للدفاع المدني 125".

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