قائد الجيش بالإنابة تفقد قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين

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تفقد قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين - البقاع الغربي، إضافة إلى أحد مراكز وحدات اللواء المنتشرة، واجتمع بالضباط والعسكريين.

ونوه قائد الجيش بالإنابة بـ"صمودهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان"، داعيا إياهم إلى "الحفاظ على الجهوزية خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار العدو الإسرائيلي في احتلال نقاط عدة في الجنوب".

كما أثنى على "جهودهم وتضحياتهم لصون الأمن والاستقرار، وسط الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفذة ضمن قطاع مسؤولية اللواء.