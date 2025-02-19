بسبب العاصفة.. منع مرور "شاحنات النقل الخارجي" على طريق ضهر البيدر!

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اعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده أنه "وفقًا لآخر معطيات الأرصاد الجوية والتي تشير الى قرب وصول منخفض جوي شديد البرودة يترافق مع رياح قوية وامطار غزيرة وثلوج على الجبال والمرتفعات من 700 متر وربما اقل بدءا من يوم غد الخميس، تقرر وبعد التنسيق مع وزير الداخلية والبلديات العميد احمد حجار، وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده منع مرور جميع "الشاحنات بالعبور او شاحنات النقل الخارجي"ترانزيت" على طريق ضهر البيدر بدءا من صباح يوم غد الخميس 20 شباط حتى مساء يوم الثلاثاء 25 منه. على ان يتم اتخاذ قرارات لاحقة بهذا الخصوص وفقا لمعطيات الأرصاد الجوية.