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خبرٌ سارّ من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166!

19
FEBRUARY
2025
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صدر عن مصرف لبنان اليوم الأربعاء، بيانٌ جاء فيه، بناءً على سياسة المصرف المركزي بزيادة سقف السحوبات على التعاميم ذات الصلة وبعد التواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية.

وقرر المجلس المركزي المصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريا والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهريا بدءاً من الأول من آذار 2025.

ويعيد المصرف المركزي التأكيد على ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين وهو يتواصل مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك.

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