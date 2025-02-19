من هو المستهدف في الغارة على عيتا الشعب؟

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أغارت مسيرة معادية على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل ، وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بسقوط الشهيد يوسف محمد سرور ابن رئيس بلدية ‎عيتا الشعب جراء استهداف سيارته بواسطه مسيرة إسرائيلية أمام منزله في البلدة.

وأفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن المستهدف في عيتا الشعب هو عنصر من "حزب الله" وكان يقود سيارته قرب الحدود.

كما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة نفذها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد شخص.