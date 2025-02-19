العاصفة "ADAM" تصل بعد الظهر وتشتد في هذا اليوم.. طقس عاصف والثلوج تلامس ال300!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما اجمالا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق. تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 70 كم/س بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ، ويتوقع حدوث انفراجات خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم " آدم" " Adam" مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، ومن المتوقع ان يشتد تأثيره اعتبارا من صباح يوم السبت مع دخول الكتلة الأشد برودة ، حيث تشتد غزارة الأمطار ويتدنى مستوى تساقط الثلوج ليلامس يوم الأحد ارتفاع ال 300 متر شمال البلاد، ويستمر تأثيره حتى الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد و تراكم الثلوج على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000 متر اعتبارا من ليل الجمعة/السبت .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الظهر ويتحول الطقس تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد أحيانا خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 60 كلم/س شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع متر.

الخميس:

غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، مع احتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق. تنشط الرياح وتصل سرعتها الى 70 كم/س بخاصة شمال البلاد ، فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر ، ويتوقع حدوث انفراجات خلال الليل.

الجمعة:

غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة مع انفراجات واسعة خلال النهار، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة أحيانا بخاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1200 متر . يتحول الطقس تدريجيا خلال الليل الى غائم ، وتشتد غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ، يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع دخول الكتلة الشديدة البرودة ليلامس ال 800 متر فجر السبت ، لذا يرجى التحذير من التراكمات الثلجية وتوخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية.

السبت:

غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 65 كلم/س، فيرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 700 متر وتلامس ليلا ال 400 شمالا. لذلك يرجى توخي الحذر من سلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج الكثيف.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 16 درجة ، فوق الجبال من 3 الى 7 درجات، في الداخل من 4 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة خلال الليل، سرعتها بين 20 و 65 كم/س.

-الانقشاع: متوسط خلال النهار، يسوء خلال الليل بسبب الضباب على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,19

-ساعة غروب الشمس: 17,25