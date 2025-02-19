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"الأمن" يكشف تفاصيل سرقة 3 سيارات في الضبيّة!

19
FEBRUARY
2025
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الأربعاء، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 8-2-2025، ادّعى أحد المواطنين ضد مجهول بجرم سرقة ثلاث سيارات من أمام محلّه المعدّ للحدادة والبويا في الضبيّة.

وبعد التحقيقات التي أجرتها قطعات قوى الأمن الداخلي، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الجاني، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1989، سوري)، وهو من أصحاب السوابق في جرائم السرقة.

بتاريخ 14-2-2025، تم توقيفه في الضبيّة من قبل إحدى دوريّات شعبة المعلومات.

وخلال التحقيقات، اعترف الموقوف بأنه أقدم على سرقة السيارات الثلاث من أمام محل المدّعي، كونه عمل لديه سابقاً وكان على دراية بكيفية فتح أبواب المحلّ وأماكن وضع مفاتيح السيارات. كما أكد أنه سلّم السيارات لشخص تعرف عليه في السجن ووعده بمنحه حصّته بعد تصريفها.

تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع في المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص. ويستمر العمل لتوقيف باقي المتورطين في القضية".

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