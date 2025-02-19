عقل: ميشال عون "الجنرال" ظاهرة فريدة بتاريخ لبنان الحديث!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر "اكس":

ميشال عون "الجنرال" ظاهرة فريدة بتاريخ لبنان الحديث!

مبارح بعيد ميلاده ال٩٠ كانت Social media مليانة مباركات وكلمات محبة وثقة وتقدير!!

ليش كل هل المحبة؟!

لأنو ميشال عون هو "الرجل الوحيد" يلي قال:

🔸لا للإحتلال السوري والاسرائيلي

🔸لا لتوطين الفلسطينيين والسوريين

🔸لا للميليشيات والزعران

🔸لا للفساد والحرامية، لا للعفو عن المجرمين

🔸لا للعملاء يلي باعوا لبنان الحبيب

🔸نعم للإصلاح، نعم للسلام، نعم لإعادة بناء دولة لبنان، نعم للمحاسبة، نعم للعدالة، نعم للامركزية المالية...

هيدي أسباب "الثقة" بالجنرال "المواطن" المتواضع،

ثقة مجبولة بالشهادة والتضحيات والمواجهات ومستمرة من سنوات وسنوات!

وهيدي أسباب "العداء" المتواصل ضد الجنرال من مافيا الفساد الميليشيوي الخاينة ومنظومتها السياسية، الأمنية، القضائية، الوظيفية والإعلامية!

مَعَك جنرال، عن قناعة علمية ووطنية كاملة، مبارح اليوم وبكرا.

هيدي مدرسة ميشال عون، ومعك منكمل العمل للبنان.