انسحاب وانتشار

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كان الجيش الإسرائيلي باشر الانسحاب فجر أمس، فيما بدأ الجيش اللبناني الانتشار والاهالي العودة إلى القرى المحررة. ووفق بيان الجيش انتشرت وحدات عسكرية منه «في بلدات: العباسية، المجيدية، كفركلا ـ مرجعيون في القطاع الشرقي. العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب ـ مرجعيون في القطاع الأوسط. ومارون الراس والجزء المتبقي من يارون ـ بنت جبيل في القطاع الأوسط. كذلك انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار والقوات الدولية (اليونيفيل)، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي».