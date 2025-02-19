living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرجع سوري: علينا انتظار أول آذار

19
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

"حقًا، لقد دخلت سورية في نفقٍ مظلمٍ بعد سقوط الدولة فيها، في أواخر العام الفائت، وهذا ما يثبته استشراء الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان، من قتلٍ وتنكيلٍ واضطهاد للأقليات، ناهيك باستفزازهم. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية هذه الممارسات موّثقة لدى ناشطين وصحافيين وجمعيات ومراكز إعلامية مهتمة في هذا الشأن، وتنشر بدورها هذه الانتهاكات عبر وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي المتاحة، كـ"المرصد السوري للحقوق الإنسان المعارض"، على سبيل المثال لا الحصر.


ورغم كل محاولات تلميع صورة "حاكم دمشق أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة"، فإن ذلك لا ينزع عنه وعن جماعته الإرهابية، وفقًا للتصنيف الدولي، سمة الإرهاب، لأن الطبع دائمًا يغلب التطبع. ولا بد "للزبد أنه سيذهب جفاءً"، لأنه خفيف، ليس له قواعد ولا أساسات ولا مبادئ.


ولم يعتد الشعب السوري من جهةٍ ثانيةٍ على حال الفوضى التي تمر فيها بلاده راهنًا على الإطلاق، كونه عاش في كنف دولةٍ مركزيةٍ قويةٍ، حاضرةٍ في كل التفاصيل، على مدى نحو ستة عقودٍ.


وأمام هذه الحال الشاذة من تاريخ سورية الحديث، يعتبر مرجع سياسي مخضرم أن "أفق المرحلة الراهنة يسوده الغموض والترقب".

 

ويقول: "علينا انتظار أول آذار المقبل، موعد ولادة "الحكومة الجديدة"، التي يفترض بها أن تطبّق القوانين في البلاد، بحسب وعود "إدارة الحكم في دمشق"، لذلك ليس بوسعنا أن نضع أي تصورٍ للمرحلة المقبلة، قبل ولادة "الحكومة" المرتقبة، ومراقبة أدائها، في حال مرت هذه الولادة بسلامٍ".


ويؤكد المرجع: "غياب مؤسسات الدولة شبه الكامل في سورية، حتى أنها باتت شبه خاليةٍ من مخافر الدرك، وشرطة المرور، وعناصر الأمن الجنائي، وهذا ما لم يعتد عليه السوريون أبدًا".

 

ويختم بالقول: "حتى المجموعات المسلحة المنتشرة على الأراضي السورية راهناً، ليس لها قيادةً موحدةً، وبعض عناصر هذه المجموعات هم من التكفيريين المتطرفين، لا أحد يمون عليهم".

 

إذًا، لا سلطة مركزية في البلاد السورية، لذا كل شيءٍ متوقع، ولا يمكن وضع تصوّر معيّن لسورية الجديدة من الآن.


وهنا، يطرح السؤال الآتي: "هل تسمح الدول العربية وسواها، بقيام دولة ديموقراطيةٍ حقيبةٍ في سورية؟".

 

لأن "تجربة الديمقراطية" لم يكتب لها النجاح في هذه المنطقة، تحديدًا لدى العرب، وخير مثالٍ على ذلك لبنان، عندما حاول منذ خمسينيات القرن الفائت، أن يبني دولةً ديمقراطيةً عصريةً، فلم يسمح له. فالنظام السياسي اللبناني اليوم، قائم على تقاسم السلطة، أي الاعتراف بالآخر، والرأي الآخر على مضض، وليس من منطلق الاقتناع بالقيّم الديمقراطية واحترام تنوع الآراء والثقافات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout