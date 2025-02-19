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لبنان يلجأ إلى الشرعية الدولية لاستعادة ما تبقى من أرضه

19
FEBRUARY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

لجأ لبنان إلى الشرعية الدولية، لاستعادة خمس نقاط حدودية لم تنسحب منها إسرائيل، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

 

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن لبنان يواصل اتصالاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرنسا لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي، مشدداً على أن «القرار اللبناني موحّد في اعتماد الخيار الدبلوماسي؛ لأنه لا أحد يريد الحرب، بل الدولة».

 

وكان عون اجتمع صباح أمس مع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري، وأكدوا في بيان «التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701؛ لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل الانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية».

 

ودعمت الأمم المتحدة الموقف اللبناني، إذ قال بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت وقائد «يونيفيل» أرولدو لاثارو، إن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى جنوب الخط الأزرق يشكّل «انتهاكاً مستمراً» لقرار مجلس الأمن «1701».

 

وأكدت الخارجية الأميركية التزام واشنطن دعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ومواصلة مساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعدّها الضامن الأمني الوحيد للبنان.

الشرق الأوسط
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