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عناوين الصحف ليوم الاربعاء 19 شباط 2025

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الأخبار: التحرير المر

 

 

 


اللواء: الأهالي والجيش على أطلال «نكبة القرى»: الأرض لأصحابها رغم الدمار
الرؤساء الثلاثة لمطالبة مجلس الأمن بالزام إسرائيل بالإنسحاب.. ومناقشة البيان الوزاري الثلاثاء والأربعاء

 

 

 


النهار: لبنان يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية "الاحتلال" المتبقي

 

 

 


البناء: ترامب يدعو لانتخاب بديل لـ زيلينسكي… ولو أرادت موسكو تدمير كييف لفعلت / نتنياهو يستبدل رئيسَيْ الموساد والشاباك بدريمر لبدء مفاوضات المرحلة الثانية / عون وبرّي وسلام: هذا احتلال ومن حق لبنان اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو

 

 

 

الجمهورية: ضغوط أميركية- فرنسية لإكمال الإنسحاب
لبنان يحتفظ بحق التحرير

 

 

 

الديار: قواعد لعبة جديدة جنوباً... الرياض على خط مطار القليعات؟
«قطبة» مناقشة البيان الوزاري... بعد 23 لكل حادث حديث
طبخة التعيينات عالنار... هل تبدأ المداورة من الأمنيين؟

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب يشيد بالنجاح «الجيد للغاية» لاجتماع الدرعية: قد ألتقي بوتين قبل نهاية الشهر

 

 


الأنباء الكويتية: الحكومة بين التحديات المحلية والضغوط الدولية
لبنان يتوجّه إلى مجلس الأمن ويعتبر الانسحاب الإسرائيلي المنقوص «احتلالاً»

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