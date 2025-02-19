أسرار الصحف ليوم الاربعاء 19 شباط 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر يمنية إن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي سوف يدعو إلى خروج شعبي كبير يوم الأحد في موعد تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله تحية وتكريماً وذلك في إطار دعوات مشابهة بادر اليمن إلى التشاور حولها مع قادة حركات المقاومة لإحياءات مشابهة في ساحات وشوارع عدد من الدول، في مقدمتها العراق.

كواليس

تحدّثت مصادر روسية عن تفاهم روسي أميركي واسع على عدد من القضايا الدولية منها حرب أوكرانيا والتصورات الممكنة لتسوية تنهي هذه الحرب، وأن التفاهم الروسي الأميركي قائم سواء توقفت حرب أوكرانيا أم استمرت، وأن التصور الأميركي الروسي سوف يعرض على المعنيين في أوروبا وأوكرانيا فإن قبلوه يكون أساساً لمسار سياسي لإنهاء الحرب، وإن رفضوه سوف تخرج أميركا من تحالفات الحرب وتواصل تعاونها مع روسيا في الملفات الأخرى.



اللواء: اسرار

لغز

كشف النقاب العبري عن أن النقاط الـ5 التي تمسَّك الاحتلال الإسرائيلي ببقائها تحت سيطرته، سبق وانسحب منها عام 2000، واعتبر القرار بحسابات «حرب الطوفان» أنه كان خاطئاً!



غمز

يلمس مرجع مخضرم أن التعامل مع مرجع جديد أسهل عليه، لتاريخه، من أسلافه استناداً إلى التجارب السابقة ووحدة الانتماء الجغرافي!

همس

تحرص سفيرة دولة كبرى على متابعة دقيقة لكل ما يتصل بالعلاقات بين لبنان ودولة إقليمية معروفة، لا سيما بعد إجراءات الطيران!