الهيئة السياسية للتيار: الموقف من الثقة سيعبر عنه باسيل في الجلسة

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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1- أجرت الهيئة نقاشاً أولياً للبيان الوزاري تمهيداً للموقف الذي سيعبّر عنه رئيس تكتل "لبنان القوي" والنواب في جلسة مناقشة البيان وطلب الثقة.

2- توقفت الهيئة عند مرور تاريخ 18 شباط من دون تحقيق الإنسحاب التام لجيش الإحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ودعت الحكومة الى تحديد سبل مواجهة بقاء الإحتلال في عدد من النقاط.

3- عرضت الهيئة للإستعدادات القائمة لإجراء الإنتخابات البلدية تمهيدًا لخوضها في إطارها التنموي والبلدي.