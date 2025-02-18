رجي تبلغ من جونسون استمرار المساعدات الاميركية للجيش واستقبل سفيري ايران والاردن

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون التي أبلغته ب"استمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني"، وشكرالولايات المتحدة، مشدداً على "أهمية الدعم الأميركي لتعزيز قدرات القوات المسلّحة اللبنانية".

وبحث رجّي مع جونسون "أهمية الانسحاب الاسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني تطبيقا لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".



كما التقى رجّي السفير الايراني مجتبى أماني وجرى نقاش صريح وواضح في العلاقات الثنائية. وتم التطرق الى كيفية حل مسألة اللبنانيين العالقين في ايران.



وفي لقاء آخر، استعرض الوزير رجّي مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية وليد الحديد المستجدات في لبنان والمنطقة العربية، وذلك قبيل تسلّم الأردن رئاسة الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.